Повторные выборы. Как менялись лидеры и «терялся» электорат

11 июля прошли повторные выборы депутатов городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака. По предварительным данным, в местные парламенты попадают 15 из 26 партий, участвовавших в гонке. Для многих из них избирательная кампания стала второй попыткой.

Анализ дата-отдела 24.kg показал, что далеко не всем лидерам весеннего голосования удалось удержать позиции летом. Есть и партии, которые совершили настоящий прорыв.

Главные победы и разочарования Бишкека

Из 18 партий, участвовавших в повторных выборах в Бишкекский городской кенеш, 11 уже пробовали свои силы в апреле этого года. Причем четыре партии по итогам весеннего голосования преодолели семипроцентный барьер.

В этот раз расклад сил поменялся значительно.

Лидерам весеннего голосования удалось отстоять свои места. «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан» и «Ынтымак» не просто преодолели барьер, но и набрали гораздо больше голосов, чем у них было в апреле. Отчасти это связано с тем, что от повторного участия в гонке отказались два фаворита — НДПК и «Ак Бата». Эти политобъединения сосредоточились на будущих парламентских выборах.

Открытием июльского голосования стали результаты «Ишенима».

Весной эта партия набрала всего 1,4 процента голосов бишкекчан. По итогам выборов в июле у нее уже 12,46 процента и третье место в гонке.

Пусть и не попали в БГК, но улучшили свои позиции партии «Замандаш» и Партия зеленых Кыргызстана. Но есть и те участники гонки, которые показали результаты значительно хуже, чем весной. «Айкол Кыргызстан» и «Улуу журт» набрали даже меньше, чем в апреле.

Самым оглушительным поражением стала летняя избирательная кампания для партии «Биздин эл».

В апреле она набрала 7,74 процента голосов избирателей и могла получить шесть мандатов в БГК. Но повторить свой успех партия не смогла. На прошедшем 11 июля голосовании она набрала только 1,23 процента голосов избирателей.

Большие надежды на повторные выборы были и у партии «Реформа». Ведь ей не хватило совсем немного голосов избирателей для того, чтобы попасть в Бишкекский городской кенеш. Но в этот раз партия не набрала чуть больше 5 процентов голосов избирателей.

Социал-демократам удалось отыграть позиции. В апреле они набрали 5,53 процента голосов избирателей, а по итогам июльского голосования уже 8,08 процента, и будут представлены в БГК.

Ош. Лидеры остались, но голосов меньше

В Оше из четырех партий, которые прошли в городской кенеш в апреле, в этих выборах участвовали только две. Одна партия — «Ыйман нуру» — сама отказалась повторно бороться за мандаты. А вот вторую — «Ынтымак» сняли с гонки за сутки до голосования из-за нарушений. Кандидатов партии обвинили в подкупе избирателей.

При этом лидеры гонки в южной столице остались теми же, что и в апреле. Это «Ата Журт Кыргызстан» и «Улуттар биримдиги». Но есть отличие от Бишкека. Если в столице главные претенденты на мандаты набрали больше голосов, чем весной, то в Оше все произошло в точности наоборот.

«Ата Журт Кыргызстан» по итогам июльских выборов потерял почти десять процентов голосов, или 11 мандатов в кенеше. «Улуттар биримдиг» лишился 2,5 процента избирателей. И теперь партия может получить семь мандатов вместо 10, которые светили ей в апреле.

В выборах в южной столице во второй раз не участвовала «Ишеним». Хотя именно в Оше в апреле ей не хватило чуть больше одного процента голосов для того, чтобы попасть в кенеш. Но политобъединение, видимо, решило сосредоточиться на выборах в БГК, и не прогадало.

«Бир Бол» доказала, что не зря требовала отмены итогов выборов. Для этой партии повторная кампания стала успешной. В апреле ей не хватило буквально 0,3 процента голосов, чтобы попасть в кенеш Оша. По итогам июльских выборов у партии 8,48 процента голосов избирателей и, предварительно, четыре мандата.

Для «Бутун Кыргызстана» и «Улуу-Журта» повторные выборы оказались провальными. Они не смогли набрать даже того количества голосов, которое у них было в апреле.

Токмак. Позиции «Эмгека» пошатнулись

В Токмаке ситуация немного отличается от столичной. Существенных изменений среди лидеров нет, но вот результаты двух главных соперников разнятся значительно. Одни смогли улучшить позиции, а другие растеряли половину электората.

В прошлый раз почти половина избирателей отдали свои голоса за «Эмгек». Оппоненты были недовольны и обвинили партию в подкупе избирателей и нарушениях. Политобъединение все отрицало и даже пыталось оспорить отмену результатов выборов в суде. Но Фемида встала на сторону ЦИК, и в Токмаке объявили повторные выборы.

Дважды повторить свой успех «Эмгеку» не удалось. По итогам июльского голосования они набрали около четверти голосов избирателей. А вот их главный соперник — партия «Бирге — Вместе», наоборот, улучшила свои позиции, получив боле 28 процентов голосов.

И если по итогам апрельских выборов большинство мандатов должно было достаться «Эмгеку», то сейчас ситуация изменилась. Теперь на один мандат больше получит именно «Бирге».

Интересно, что партия «Республика» отказалась от повторных выборов. А ведь в Токмаке у нее были довольно устойчивые позиции. Для «Эл биримдиги» повторные выборы хоть и оказались не так успешны, как весенние, но в кенеш партия все равно попадает.

У «Ата Журт Кыргызстана» позиции в Токмаке совсем слабые. Она и в апреле не попадала в местный кенеш, а по итогам июльского голосования и вовсе не набрала даже 2 процентов голосов избирателей.