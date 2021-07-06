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Власть

Похищение Орхана Инанды. МИД Кыргызстана вручит послу Турции ноту

МИД Кыргызстана намерен вручить послу Турции Ахмету Садык Догану ноту. Об этом 24.kg сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве.

По их данным, главу дипмиссии сегодня вызвали в министерство. «Детали разговора и содержание ноты будут озвучены после встречи посла с министром», — подчеркнули в МИД КР.

Напомним, накануне стало известно, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. 

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Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Посольство Турции в Кыргызстане ранее опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199997/
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