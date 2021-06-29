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Власть

Закон о защите от ложной информации. В Бишкеке пройдет протестный митинг

В Бишкеке завтра пройдет мирный митинг в поддержку свободы слова в Кыргызстане на фоне рассмотрения законопроекта «О защите от ложной информации». Об этом 24.kg сообщила Рита Карасартова.

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По ее словам, на акции протеста перед «Белым домом» все участники должны соблюдать дистанцию, взять с собой маски, санитайзеры и плакаты.

«Если завтра они закроют рты журналистам и блогерам, следующий шаг — простой народ. Это закручивание гаек по полной. Из-за коронавируса многие не решаются выйти на митинг, но завтра — последний день, нужно защитить свободу слова», — рассказала она.

Акция состоится завтра в 10.00 перед «Белым домом».

Отметим, что аналогичный митинг проходил 25 июня 2020 года.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».

Ссылка: https://24.kg/vlast/199271/
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