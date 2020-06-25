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Общество

В Бишкеке проходит митинг против закона о манипулировании информацией

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг против закона о манипулировании информацией.

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Отметим, что скандальный законопроект рассматривается сегодня депутатами во втором и третьем чтениях.

Участники акции протеста требуют отозвать поправки в законодательство. По их мнению, они нарушают свободу слова.

По словам руководителя «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаиловой, у кыргызов издревле была поговорка «можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык».

«Руки прочь от журналистов, руки прочь от свободы слова. Мы знаем, когда за свободу слова умирали. Кыргызский народ никогда не терпел тех, кто наступал на человеческое достоинство. Свобода слова — источник вдохновения. Ранее мы направляли депутатам много экспертиз, для того чтобы депутаты не ошибались. К сожалению, они продолжают нагнетать ситуацию», — сказала Толекан Исмаилова.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157334/
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