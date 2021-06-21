В ЖК поступил законопроект Гульшат Асылбаевой о фейках. Его название изменилось

В парламентский комитет по социальным вопросам поступил согласованный проект закона депутата Гульшат Асылбаевой. Ранее он назывался «О манипулировании информаций», ныне — «О защите от ложной и недостоверной информации».

Разработчики уверяли, что концепция документа существенно изменилась и все замечания и предложения медиаэкспертов и представителей СМИ были учтены и проработаны.

Однако существенных изменений внесено не было. Расширен понятийный аппарат. В частности, даются определения Сети интернет, провайдерам, страницам в интернете и расшифровывается, что такое, по мнению авторов, недостоверная и ложная информация. Указано, что это опубликование, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. В документе также сказано, что анонимный пользователь — неидентифицированный пользователь интернет-пространства Кыргызской Республики.

Под юридически значимыми понимаются действия уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления гражданина или юридического лица по опубликованным, распространенным заведомо ложным сведениям, порочащим его честь и достоинство или подрывающим его репутацию. Под единой системой идентификации Кыргызской Республики — информационная система, предназначенная для идентификации пользователей.

Информация, распространяемая в интернет-пространстве Кыргызской Республики, может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений.

Субъектами правовых отношений, регулируемых законом, являются:

уполномоченный государственный орган, определяемый кабинетом министров (уже не Министерство культуры и информации. — Прим. 24.kg );

); интернет — провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов или страницы сайта в Сети интернет;

пользователи интернета.

По замыслу инициаторов, уполномоченный орган рассматривает заявления гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация, выносит и направляет в адрес интернет-провайдера, владельца сайта или страницы сайта в Сети соответствующие решения. Представляет также интересы гражданина или юридического лица по взаимодействию с интернет-провайдерами, владельцами сайта, владельцами страницы сайта как на территории интернет-пространства Кыргызской Республики, так и за его пределами.

Обязывает интернет-провайдеров, владельцев сайта, владельцев страницы сайта идентифицировать анонимного пользователя в соответствии с законодательством в сфере электрической и почтовой связи.

Прописаны права и обязанности владельцев информационных ресурсов.

Владелец сайта и (или) страницы сайта, размещенного в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязан:

не допускать использование сайта или страницы в интернет-пространстве Кыргызской Республики для распространения ложной, недостоверной информации;

исполнить решение уполномоченного государственного органа или суда в течение 24 часов в соответствии с требованиями настоящего закона.

Владелец сайта и (или) страницы сайта в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязан разместить на своем сайте или странице сайта в интернете свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений.

Интернет-провайдер, владелец сайта, владелец страницы сайта, в адрес которого направлено решение о прекращении распространения ложной, недостоверной информации, обязан исполнить его в течение 24 часов с момента поступления.

Доступ к информации или сайту, или странице сайта в интернете возобновляется в следующих случаях:

по мере устранения причины, повлекшей ограничение доступа;

по решению суда, вступившему в законную силу.

Напомним, эта инициатива вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности, поскольку это попытка ввести в стране цензуру. Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020 года вернул закон «О манипулировании информацией» с возражением.

Ранее в парламенте создали согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». В нее вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ, а также депутаты. Однако в профильном комитете отказались предоставить имена тех, кто вошел в группу.

Сегодня также стало известно, что Министерство культуры и информации выступает против скандального законопроекта «О манипулировании информацией».