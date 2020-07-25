Президент отправил закон о манипулировании информацией на доработку

Президент определился по вопросу о Законе «О манипулировании информацией». Сооронбай Жээнбеков вернул документ на доработку и объяснил, почему он принял такое решение, в интервью радиостанции «Биринчи радио».

Глава государства отметил, что следил за ходом обсуждения законопроекта как в парламенте, так и за его пределами, в социальных сетях.

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«Есть и сторонники проекта, и его противники. Моя общая позиция заключается в том, что такой закон нужен в нашей стране. Это нужно прежде всего для защиты прав человека и его здоровья, о которых мы все говорим. Нам необходимо защитить людей от клеветы, негатива и так называемой фейковой информации», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков предложил обратить внимание на мировую практику: ряд государств также борется против фейков и принимает законы, аналогичный вопрос поднимается и в развитых странах.

«У нас тоже так должно быть. Я хотел бы отметить работу депутатов Гульшат Асылбаевой, Айнуры Осмоновой, других нардепов во главе со спикером парламента, которые инициировали данный законопроект, не опасаясь критики со стороны гражданского общества и средств массовой информации. Во время обсуждения закона мы все убедились в том, что в нашем обществе существует проблема, связанная с фейковой информацией. Мы увидели, что закон нужен, когда были дебаты внутри и вне стен Жогорку Кенеша. В условиях пандемии, к сожалению, не получилось организовать широкое обсуждение. Другой вопрос, насколько масштабно был обсужден этот законопроект, насколько он зрелый и отвечает велению времени», — заметил он.

По словам главы КР, в целом он поддерживает основную философию закона — необходимость борьбы с фейковой информацией.

Я получил много обращений. Как я упоминал выше, есть две стороны, одна из которых просит меня подписать закон, а другая — наложить на него вето. Я ознакомился с аргументами обеих сторон. Если быть кратким, такой документ нам нужен. Но над ним следует еще поработать. Сооронбай Жээнбеков

Он заявил, что намерен, опираясь на свое конституционное право, вернуть этот закон на доработку. «Предлагаю его доработать с участием представителей медиасферы, депутатов, сотрудников моего аппарата, соответствующих министерств», — сказал президент.

Особо хочу подчеркнуть, что нам необходим документ, не ограничивающий свободу слова, а позволяющий противостоять фейкам и ложной информации. Сооронбай Жээнбеков

Он считает, что в Кыргызстане любой может посредством социальных сетей высказаться о наболевшем. «В моей президентской практике таких примеров немало. Благодаря таким обращениям некоторым гражданам была оказана помощь, некоторые вернулись на должность или, наоборот, были сняты с постов на основании обращений. Эти сообщения поступали от наших реальных, а не фейковых, граждан, которые не прячутся за вымышленными именами. Тут нет никакой опасности», — отметил глава государства.

«Я могу не все знать, и это будет помогать нам вернуть доверие граждан к власти. Я поддерживаю тех, кто открыто говорит о проблемах, не скрывая своего лица. Вместе с тем должен быть закон, направленный против ложной информации, которая нарушает права наших соотечественников, наносит вред их здоровью и оскорбляет их честь и достоинство. Это должно стать обычным явлением в такой республике, как Кыргызстан, которая уважает права человека. Этот документ нам нужен», — заключил Сооронбай Жээнбеков.