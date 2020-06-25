Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект «О манипулировании информацией».
Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, большинством голосов парламент проголосовал за скандальные поправки.
За проголосовало 79 депутатов, против — 10.
Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.
Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».