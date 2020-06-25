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Власть

Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект «О манипулировании информацией».

Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, большинством голосов парламент проголосовал за скандальные поправки.

За проголосовало 79 депутатов, против — 10.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/157429/
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