Плевок в свободу слова. Депутаты приняли закон о манипулировании информацией

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект «О манипулировании информацией».

Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, большинством голосов парламент проголосовал за скандальные поправки.

За проголосовало 79 депутатов, против — 10.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».