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Общество

Наложить вето на закон о манипулировании информацией просят президента страны

Представители Комитета сопротивления политическим репрессиям просят президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект депутата парламента Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

В обращении говорится, что в год парламентских выборов увеличилось число законодательных актов, ограничивающих деятельность гражданского общества и свободы слова. Документ о манипулировании информацией из их числа. «В Кыргызстане законодательство позволяет привлечь к ответственности за клевету, распространение заведомо ложной информации, оскорбление, экстремизм, под которые, как мы наблюдаем, можно подвести довольно многие вещи. Есть карающее законодательство за разжигание ненависти и розни. Разве всего этого мало? Сами термины «фейк» и «фейковые новости» являются спорными, поскольку они зачастую используются госорганами с целью критики независимых СМИ, которые предоставляют информацию, особенно в части коррупции, но которую власти упорно отвергают», — говорится в тексте.

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Правозащитники считают, что этот закон станет своеобразной дубиной в руках Министерства культуры, информации и туризма, который будет проводить выборочную карательную политику в отношении частных, независимых, по-настоящему общественных СМИ.

«Мы все должны сосредоточить свою работу в следующем направлении — обучение аудитории медиаграмотности, чтобы она могла критически оценивать информацию, которую видит в социальных сетях и СМИ. Призываем президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на закон, если он не хочет остаться в истории как душитель свободы слова и гражданских прав», — подчеркивают в организации.

Напомним, 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтения одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157657/
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