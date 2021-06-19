Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ранее следствие ходатайствовало о том, чтобы бывшего чиновника взяли под стражу. Суд постановил заключить Сарпашева под стражу до 31 июля.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Позже Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова отпустили под домашний арест. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, экс-первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.