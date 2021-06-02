Дело «Кумтора». Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-депутата парламента Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что Талант Узакбаев будет содержаться под стражей до 31 июля.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.