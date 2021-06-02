11:22
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-депутата парламента Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что Талант Узакбаев будет содержаться под стражей до 31 июля.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196087/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Дело «Кумтора». В парламенте возмущены задержанием депутатов
Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документах по «Кумтору»
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова и экс-депутатов парламента привезли в суд
Дело «Кумтора». В Бишкеке около здания суда собрались сторонники задержанных
Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией
«Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали процесс банкротства
Дело «Кумтора». Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в суд
Дело «Кумтора». Дастан Джумабеков вышел с допроса из ГКНБ
Асылбеку Жээнбекову не могут быть предъявлены обвинения. Комментарий адвоката
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Бизнес
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
2 июня, среда
11:19
Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки в 85 сомов Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки в 85 сомов
11:17
Дело «Кумтора». Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ
11:07
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 июня
11:04
Дело «Кумтора». Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
11:01
Совершенствование уголовного законодательства беспокоит Наталью Никитенко