Омурбеку Бабанову не дают свидания с супругой. Адвокаты обратились в суд

Экс-премьер-министру Омурбеку Бабанову, водворенному в СИЗО ГКНБ по делу «Кумтора», не разрешили встретиться с супругой Ритой Бирбаевой и сыном Нурэмиром. Об этом сообщают его адвокаты.

По словам юристов, ранее родственники арестованного обратились с ходатайством о встрече, но получили отказ.

Адвокаты напоминают, что свидание с близкими родственниками, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, допускается только с разрешения суда или следователя.

В своем постановлении об отказе старший следователь ГКНБ Дженбаев написал, что «в интересах следствия остается нежелательной выдача разрешения на свидание Омурбека Бабанова с иными лицами, за исключением его адвоката».

Защита считает такой отказ необоснованным, называя решение следствия антигуманным.

Юристы обжаловали решение следователя в суде.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.