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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Это абсолютная чушь и абсурд. Омурбек Бабанов о предъявленном обвинении

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, водворенный в СИЗО ГКНБ в рамках уголовного дела по подозрению в коррупции по ситуации вокруг месторождения Кумтор, написал письмо.

В нем он обратился к кыргызстанцам. Политик пишет, что можно «убить человека, но не его имя». Бабанов подчеркнул, что ни одного пункта из обвинения не признает, поскольку «это абсолютная чушь и абсурд».

В обращении Омурбек Бабанов отметил, что его обвиняют в том, что он якобы вошел в сговор с руководством компании «Кумтор».

«Тогда скажите мне: кто вернул государству 16 тысяч 300 гектаров Кумтора? Кто создал госкомиссию сразу же после решения ЖК? Кто из премьеров публично раскрывал экологические преступления Centerra Gold Inc. и выступал за изменение соглашения? Кто из премьеров заставил «Кумтор» выделить $21 миллион для финансирования и помощи малоимущим?» — пишет он.

Политик считает, что «обвинение высосано из пальца». И утверждает: это ложь, будто он, будучи премьер-министром, «склонял» некоторых депутатов ЖК голосовать против отчета временной депутатской комиссии.

Он отметил: с 2010 по 2012 год депутаты были самостоятельными и независимыми от правительства.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196716/
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