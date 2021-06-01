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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК просит ускорить расследование по незаконным пропискам в Токмаке

Члены координационной рабочей группы оперативного реагирования ЦИК просят милицию ускорить расследование по фактам незаконной прописки в Токмаке.
 
Отметим, именно из-за этого Центризбирком отменил результаты выборов депутатов в горкенеш Токмака. 11 июля там, а также в Бишкеке и Оше пройдет повторное голосование.
 
По словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, некоторые кандидаты прописывали жителей близлежащих сел в своих квартирах или квартирах своих родственников. Неправомерно прописанные граждане, участвуя в выборах, нарушают права членов местного сообщества. В Токмаке на данный момент выяснили: некоторым владельцам обещали деньги за прописку в их доме. А некоторых сотрудников теплосети прописали, просто собрав их паспорта. Назначена почерковедческая экспертиза по тем случаям, когда некоторые граждане утверждают, что они не писали заявления на прописку, а сотрудники ГРС утверждают, что эти граждане приходили и лично заполняли бланки.
 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196004/
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