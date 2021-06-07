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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре партии

В Бишкекский горкенеш идут еще четыре партии. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, документы подали «Туран», «Эмгек», НДПК и Партия зеленых.

Таким образом, на сегодня уведомили об участии в гонке в Бишкеке 13 политорганизаций. 

Ранее подали Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил» и «Биздин эл» («Наш народ»).

Напомним, «Наш народ» заявлял, что не будет участвовать в повторных выборах.

До этого еще семь партий подали уведомление в ТИК Бишкека — «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан».

В Оше в ТИК сдали документы «Ынтымак» и «Биздин Кыргызстан», в Токмаке — «Эл биримдиги» и «Эмгек».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196760/
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