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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в Токмаке. Административный суд поддержал решение ЦИК

Административный суд Бишкека поддержал решение ЦИК об отмене итогов выборов депутатов Токмакского горкенеша.

Отметим, ранее Верховный суд вернул жалобу партии «Эмгек» в первую инстанцию на пересмотр. Административный суд при повторном рассмотрении поддержал решение ЦИК. Результаты голосования в Токмаке признаны недействительными. 

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194533/
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