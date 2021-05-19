Отмена итогов выборов в Токмаке. Административный суд поддержал решение ЦИК

Административный суд Бишкека поддержал решение ЦИК об отмене итогов выборов депутатов Токмакского горкенеша.

Отметим, ранее Верховный суд вернул жалобу партии «Эмгек» в первую инстанцию на пересмотр. Административный суд при повторном рассмотрении поддержал решение ЦИК. Результаты голосования в Токмаке признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.