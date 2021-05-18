Ожидаемо. Внешним управляющим на «Кумторе» стал Тенгиз Болтурук

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов сегодня встретился с коллективом рудника «Кумтор», где представил временного внешнего управляющего закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

Фото пресс-службы правительства. Улукбек Марипов представляет внешнего управляющего Тенгиза Болтурука

Улукбек Марипов ответил на вопросы работников рудника о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия.

«Рудник не будет остановлен и продолжит свою работу в штатном режиме. Сотрудники продолжат получать положенные им выплаты, ни о каких сокращениях речи не идет. Наша основная цель — улучшить жизнь простых граждан. Только прозрачной и чистой работой мы сможем достичь этого», — сказал он.

Тенгиз Болтурук назначен на должность внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом.