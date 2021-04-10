И. о. начальника ГУВД Бишкека назначен полковник милиции Азамат Ногойбаев

Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Бишкека назначен полковник милиции Азамат Ногойбаев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, ранее Азамат Ногойбаев служил начальником отдела по взаимодействию с ГСИН третьего управления службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД.

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Временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУВД столицы назначен полковник милиции Тилек Тюкебаев, ранее он был начальником ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

На должность начальника следственной службы ГУВД назначен полковник милиции К. Курманалиев. Начальником УВД Первомайского района стал полковник милиции Мелис Ниязалиев.

Вместо других уволенных сотрудников милиции также назначены новые.

Ранее МВД сообщало, что всего предупреждение о неполном служебном соответствии получили 44 сотрудника правоохранительных органов.

Министерство внутренних дел будет принимать исчерпывающие меры по привлечению к ответственности сотрудников за ненадлежащее отношение к исполнению своих служебных обязанностей, которое привело к тяжким последствиям, отмечало ведомство.

Чистка в милицейских рядах произошла после того, как общественный резонанс вызвало жестокое убийство 26-летней Айзады Канатбековой. Ее похитили и задушили. Милиция могла бы предотвратить преступление, но не сделала этого.