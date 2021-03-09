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Власть

Замглавы ГРС уволен. Сроки действия загранпаспортов продлены

Из-за сложившейся ситуации с нехваткой и задержкой выдачи общегражданских паспортов (загранпаспортов) премьер-министр принял ряд решений.

До 1 сентября 2021 года продлены сроки действия общегражданских паспортов образца 2004 и 2006 годов для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызстана. Министерству иностранных дел поручено уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс-мажорными обстоятельствами, чтобы наши граждане без препятствий могли пересекать границы иностранных государств.

Объявлен выговор председателю ГРС Акыну Мамбеталиеву, а зампредседателя службы Тилек Батырканов уволен.

Решение принято из-за отсутствия контроля и несвоевременного исполнения плана по выдаче биометрических загранпаспортов и ePassport, внедрение которого планировалось начать с 25 декабря 2020 года, а также за халатное отношение руководства Государственной регистрационной службы. Глава кабмина уверен, что именно это привело к нехватке и задержке выдачи общегражданских паспортов.

«Руководство Государственной регистрационной службы не приняло своевременных и достаточных мер по информированию правительства об имеющихся вопросах, связанных с выдачей ePassport. Поставлена задача — в кратчайшие сроки обеспечить выдачу национальных общегражданских паспортов нового поколения с использованием биометрических данных. В случае повторного срыва будут приняты более жесткие меры», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185789/
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