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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Азамат Дыйканбаев освобожден от должности замглавы кабмина

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Азамат Дыйканбаев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, сегодня ГКНБ сообщил о задержании чиновника по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Азамат Дыйканбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194695/
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