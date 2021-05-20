Азамат Дыйканбаев освобожден от должности замглавы кабмина

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Азамат Дыйканбаев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, сегодня ГКНБ сообщил о задержании чиновника по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Азамат Дыйканбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.