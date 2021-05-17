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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Верховный суд вернул жалобу «Эмгека» в административный суд. На пересмотр

Верховный суд Кыргызстана вернул жалобу «Эмгека» в административный суд Бишкека. Партия, напомним, просит признать недействительной отмену итогов выборов в Токмакский горкенеш. Об этом сообщили в ВС КР.

Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении жалобы, там самым поддержав решение ЦИК об отмене итогов выборов в Токмаке. Партия обжаловала постановление в Верховном суде.

ЦИК, напомним, рассмотрела жалобы четырех партий на «Эмгек» и ответные жалобы этой политорганизации. Отменить итоги голосования на семи участках поручено территориальной избирательной комиссии.

Результаты аннулированы на трети участках Токмака (7 из 23).

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194148/
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