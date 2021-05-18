Отмена итогов выборов в Бишкеке. Рабочая группа ЦИК поддержала жалобу партий

Рабочая группа ЦИК поддержала жалобу партий «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан» и нескольких кандидатов от «Ак Баты» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными.

Отметим, заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися.

Уточняется, что решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.