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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в Бишкеке. Рабочая группа ЦИК поддержала жалобу партий

Рабочая группа ЦИК поддержала жалобу партий «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан» и нескольких кандидатов от «Ак Баты» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными.

Отметим, заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися.

Уточняется, что решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194414/
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