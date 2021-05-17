Отмена итогов в трех городах. Три партии пожаловались на решение Бишкекской ТИК

Политические партии «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан», а также несколько кандидатов от партии «Ак Бата» подали жалобу в Центризбирком на решение ТИК Бишкека об отмене итогов выборов в столице. Информацию 24.kg подтвердил член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, решение самой территориальной комиссии о признании результатов голосования недействительными поступило в Центризбирком в пятницу, 14 мая. «Сегодня планируется заседание, на котором мы рассмотрим жалобы и само постановление БТИК. Но время пока неизвестно», — сказал Тынчтык Шайназаров.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.