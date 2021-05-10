Итоги выборов депутатов горкенеша в Токмаке отменены. Суд поддержал решение ЦИК

Судья административного суда Бишкека Азис Эшалиев вынес решение по жалобе токмакского отделения партии «Эмгек» об отмене итогов выборов в Токмаке из-за применения административного ресурса.

Суд отказал в удовлетворении, там самым поддержав решение ЦИК об отмене итогов выборов в Токмаке.

Партия намерена обжаловать постановление в Верховном суде.

Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела жалобы четырех партий на «Эмгек» и ответные жалобы этой политорганизации. Отменить итоги голосования на семи участках поручено территориальной избирательной комиссии.

Результаты аннулированы на трети УИК Токмака (7 участков из 23). Если Верховный суд оставит в силе решение первой инстанции, в течение двух недель должны состояться перевыборы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.