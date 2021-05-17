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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отмена итогов выборов в трех городах. Во сколько обойдется повторная кампания

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке должны пройти перевыборы депутатов местных кенешей. В ЦИК 24.kg рассказали, сколько может стоить повторная кампания.  

По ее данным, перевыборы обойдутся в 100-200 миллионов сомов. «Самые большие расходы приходятся на заработную плату членам участковых комиссий. Но поскольку это кампания пройдет только в трех городах, то будет не так дорого. Перевыборы — это необходимость. Слишком много было нарушений. Это было политическое решение», — сказал член ЦИК Тынчтык Шайназаров. 

Ни одна из партий, за исключением «Эмгека» в Токмаке, не обжаловала в суде постановление о признании итогов голосования недействительными.

Накануне в ЦИК поступило решение Бишкекской ТИК об аннулировании результатов голосования в городе.

Напомним, президент в течение месяца должен назначить повторные выборы. Партия «Наш народ» уже заявила, что не будет участвовать в них. В политорганизации пояснили, что выборный процесс требует больших финансовых ресурсов, а команда попросту не может себе позволить такие огромные деньги.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194127/
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