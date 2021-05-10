Президент поставил задачу. Почему увольняют директоров наццентров при Минздраве

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, почему увольняются директора национальных центров.

По его словам, это связано с прекращением коррупционных схем. «Давление ни на кого не оказываю, но я не даю возможности им зарабатывать. Естественно, люди будут уходить. На зарплату кто будет работать? Есть очень много путей заработка: тендеры, спецсчет и другое», — объяснил чиновник смену кадров в стационарах.

Я работал в больнице и все знаю. Многим плохо от того, что я стал министром. Алымкадыр Бейшеналиев

«В соцзащите тоже сейчас пойдет реформа, многие снова будут писать на меня. Президент поставил передо мной задачу остановить коррупционные схемы, деньги вернуть в бюджет и поднять зарплату медикам, поднять пенсию. Пенсию тоже подниму, увидите в течение месяца», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее добровольно покинул пост глава Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков. Он объяснил это тем, что не намерен пререкаться, оправдываться и цепляться за кресло руководителя.

Директора Национального центра охраны материнства и детства Камчибека Узакбаева уволили по представлению главы Минздрава после смерти 39-летнего Бахтияра Шакирова. Он пришел вечером со своими лекарствами и хотел, чтобы ему поставили капельницу, сделали уколы. После процедур мужчина почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.

Сегодня стало известно об увольнении директора Национального исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Жамалбека Ашимова.