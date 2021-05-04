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Общество

Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека

Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Свой уход она объяснила тем, что не согласна с политикой и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова, тем, как он руководит.

«Я не могу работать, когда на тебя кричат, матерятся. Когда вся мэрия боится совещаний, потому что всех увольняют. Я считаю, это неправильным», — сказала она.

По ее мнению, в мэрии много достойных кадров, которые достойны лучшего отношения.

«Я ухожу, чтобы сохранить свое здоровье, но продолжу работать на благо города, помогать людям», — сказала она.

Айжан Чыныбаева была назначена вице-мэром 29 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192915/
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