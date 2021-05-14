Депутат парламента Зарылбек Рысалиев сдал мандат. Кто пришел вместо него?

Депутат парламента Зарылбек Рысалиев лишился мандата. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что бывший глава МВД стал нардепом в 2017 году от партии «Республика — Ата Журт» вместо Омурбека Бабанова. Отметим, Зарылбек Рысалиев имеет судимость по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Согласно закону, он не может заседать в Жогорку Кенеше.

Вакантное место занял Осконбай Жээнбаев. Он бизнесмен. Возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Кедейлуу». Компания занимается оптовой торговлей.