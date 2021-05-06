В Максате к приезду Садыра Жапарова установили батут и новые палатки

Президент сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Он посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.

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В селе Максат Лейлекского района к приезду Садыра Жапарова установили батут и расширили палаточный городок. Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтер Салтанат Омур.

По ее словам, с утра в селе играла музыка.

Местные жители опровергли эту информацию. По их словам, музыку не включали.

Отметим, что 4 мая в Максате было установлено всего пять палаток.

«Там со вчерашнего дня готовятся к приезду президента. Быстро все почистили, поставили больше палаток. Музыка не играла, но батут стоит», — рассказали сельчане.

Фото 24.kg. 4 мая в Максате стояло всего пять палаток