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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В Максате к приезду Садыра Жапарова установили батут и новые палатки

Президент сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Он посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.

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В селе Максат Лейлекского района к приезду Садыра Жапарова установили батут и расширили палаточный городок. Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтер Салтанат Омур.

По ее словам, с утра в селе играла музыка.

Местные жители опровергли эту информацию. По их словам, музыку не включали.

Отметим, что 4 мая в Максате было установлено всего пять палаток.

«Там со вчерашнего дня готовятся к приезду президента. Быстро все почистили, поставили больше палаток. Музыка не играла, но батут стоит», — рассказали сельчане.

24.kg
Фото 24.kg. 4 мая в Максате стояло всего пять палаток

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193089/
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