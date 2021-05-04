Баткенская область получит особый статус. Правительство подготовило документ

Правительство подготовило документ для придания Баткенской области особого статуса. Об этом премьер-министр Улукбек Марипов заявил на встрече с жителями села Кок-Таш (Торт Кочо).

«Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только оно будет принято, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции», — сказал премьер-министр.

Глава правительства также пообещал, что всем, у кого было разрушено или сгорело жилье, будут построены новые дома.

«Речь, предварительно, идет о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведет подсчет и, как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов», — отметил Улукбек Марипов.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.