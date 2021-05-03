Ситуация на границе. Число пострадавших составило 183 человека

Число пострадавших составило 183 человека. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, в больницах получают лечение 99 пострадавших, 56 из них — в Бишкеке. «Из тех, кто проходит лечение в столице, один находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом», — отметила она.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.