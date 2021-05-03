15:10
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Разрушено и сожжено 107 жилых домов

По последним данным, всего в Баткенской области разрушено 107 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что подожгли или обстреляли две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов.

В Баткенском районе:

  • жилые дома — 32;
  • школы — 2;
  • детский сад — 1;
  • ФАП — 1;
  • здание Внутренних войск — 1;
  • погранзаставы «Мин-Булак» и «Достук».

В Лейлекском районе:

  • жилые дома — 75;
  • автозаправки — 10;
  • магазины — 8;
  • торговые точки — 4;
  • социальные объекты — 4;
  • госучреждения — 2.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192696/
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшим во время конфликта на границе документы восстановят бесплатно
В Таласской области в реке Арал утонула двухлетняя девочка
Таджикистан не оглашает официальные данные о погибших, известно о 16
Камчыбек Ташиев: Кыргызстан сохранит земли, которыми владел до конфликта
Ситуация на границе. Число пострадавших составило 179 человек
Пропавший 14-летний подросток в Сузакском районе нашелся живым и невредимым
Ситуация на границе. В Баткенской области обстановка стабильная, информирует МВД
Правительство выплатит компенсации пострадавшим в событиях на границе
Ситуация на границе. Жители некоторых сел начали возвращаться домой
До слез. Дети несут деньги из копилок в помощь баткенцам
Популярные новости
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Появились снимки, подтверждающие участие в&nbsp;конфликте на&nbsp;границе Шоха Искандарова Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова
Бизнес
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
3 мая, понедельник
15:09
Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев Назначены судьи местных судов. Среди них скандально изв...
15:09
Жители Джалал-Абада направили в Баткенскую область гумпомощь на 1 миллион сомов
15:06
Генпрокуратура РТ возбудила уголовное дело по статье «Агрессивная война»
14:56
Ситуация на границе. Активист вышел на одиночный пикет к зданию ООН
14:43
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании