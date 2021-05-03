Ситуация на границе. Разрушено и сожжено 107 жилых домов

По последним данным, всего в Баткенской области разрушено 107 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что подожгли или обстреляли две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов.

В Баткенском районе:

жилые дома — 32;

школы — 2;

детский сад — 1;

ФАП — 1;

здание Внутренних войск — 1;

погранзаставы «Мин-Булак» и «Достук».

В Лейлекском районе:

жилые дома — 75;

автозаправки — 10;

магазины — 8;

торговые точки — 4;

социальные объекты — 4;

госучреждения — 2.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.