Депутаты просят главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев

Депутаты ЖК Абдывахап Нурбаев и Каныбек Иманалиев провели встречу с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Индира Куралбекова.

По ее словам, стороны обсудили последние события в стране и дальнейшие шаги.

Народные избранники проинформировали Озонниа Ожиело о том, что в ходе приграничного конфликта Кыргызстан полностью выполнил международные, двусторонние обязательства и договоренности, урегулировал ситуацию путем переговоров.

Отмечается, что нардепы попросили главу ПРООН оказать посильную помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры и объектов.

Фото Индиры Куралбековой. Встреча депутатов и главы ПРООН в КР

Озонниа Ожиело сообщил, что в ближайшее время представители структур ООН выедут в Баткенскую область после встреч с местным населением, пострадавшим будет оказана помощь.

Стороны также договорились провести встречу депутатов парламентов стран Центральной Азии с целью укрепления согласия и сотрудничества между соседними государствами.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.