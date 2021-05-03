Депутаты просят главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев

Депутаты ЖК Абдывахап Нурбаев и Каныбек Иманалиев провели встречу с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Индира Куралбекова.
По ее словам, стороны обсудили последние события в стране и дальнейшие шаги.
Народные избранники проинформировали Озонниа Ожиело о том, что в ходе приграничного конфликта Кыргызстан полностью выполнил международные, двусторонние обязательства и договоренности, урегулировал ситуацию путем переговоров.
Отмечается, что нардепы попросили главу ПРООН оказать посильную помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры и объектов.
Озонниа Ожиело сообщил, что в ближайшее время представители структур ООН выедут в Баткенскую область после встреч с местным населением, пострадавшим будет оказана помощь.
Стороны также договорились провести встречу депутатов парламентов стран Центральной Азии с целью укрепления согласия и сотрудничества между соседними государствами.
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.