Пресс-секретарь президента: Необходимости оказания помощи ОДКБ сегодня нет

Необходимости в оказании помощи со стороны ОДКБ сегодня нет. Об этом заявила пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек.

«Руководство страны благодарно, что ОДКБ готова оказать помощь, но в данное время такой необходимости нет. Недавно между сторонами был подписан протокол о прекращении огня и отводе сил», — сказала она.

Пресс-секратарь подчеркнула, что во время встречи правительственных делегаций стороны услышали друг друга и договорились провести ревизию по периметру границ.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова помочь в мирном урегулировании конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к организации с соответствующей просьбой», — говорится в заявлении.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.