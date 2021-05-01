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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Баткенская трагедия. В Кыргызстане 1-2 мая объявлены днями траура

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.

Выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:

  • объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;
  • в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики;
  • предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;
  • правительству совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. 

По данным Минздрава, всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192429/
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