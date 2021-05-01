Инцидент на границе. В Лейлекском районе вновь стреляют

В селе Достук Лейлекского района вновь стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, есть раненые.
«Один солдат получил ранение в ногу. Его увезли сейчас в районную больницу. Я еду в соседнее село, чтобы отвезти туда медикаменты и забрать медиков», — заявила сотрудница местной больницы Тамара Момунова.
«Не знаю, это таджикские военные или их гражданские, но поджоги продолжаются. Ночью что-то горело. Мы видели сильное задымление у двух домов. Тут грабят, потом поджигают дома. Наши военные до сих пор находятся за пределами села. Мы не можем вернуться в Максат», — рассказала Бурул Кудайбердиева.
Отметим, кыргызское село Максат Таджикистан захватил 29 апреля. Жители под обстрелом в срочном порядке вынуждены были покинуть свои дома.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.