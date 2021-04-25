09:54
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям

Активист Бакай Кашкарбаев, угрожавший прокурорам и судьям, назначен советником министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

Отмечается, что активист назначен на общественных началах. Официально приступит к работе в понедельник, 26 апреля.

Кашкарбаев также известен как плачущий сторонник Садыра Жапарова. В соцсетях распространили видео, где активист плачет и просит назначить его советником президента.

из соцсети
Фото из соцсети. Бакай Кашкарбаев с министром Аскарбеком Джаныбековым


Напомним, в середине января этого года в отношении Бакая Кашкарбаева Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Уточняется, что 15-17 ноября в социальной сети Facebook активист на своей странице опубликовал видео с запугиванием государственного служащего.

«15 ноября 2020 года в Чолпон-Ате Бакай Кашкарбаев вместе с несколькими неизвестными людьми угрожал прокурору Иссык-Кульской области. Он заявил, что сотрудникам надзорного органа нужно отрезать головы, выкалывать глаза и выбивать зубы», — сказали в ГП.

В главном надзорном органе также рассказали, что 16 ноября Бакай Кашкарбаев ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и стал скандалить с судьями. Он демонстративно снимал все происходящее на видео.

«Позже он ворвался в Караколький городской суд, стал снимать видеообращение, где запугивал судью и начальника отдела прокуратуры. Таким образом активист нарушил закон. В отношении Кашкарбаева возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти», — проинформировали в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191430/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Это госизмена. Депутат предлагает наказывать за выдачу лицензий на месторождения
Депутат парламента предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре
Генпрокуратура тоже заявляет, что претензий к Райымбеку Матраимову нет
Возле Генпрокуратуры митинг. Требуют отпустить учредителя компании «Акиф»
В Таласе судебный исполнитель незаконно снял арест с имущества местного жителя
Местные выборы. В Генпрокуратуре рассказали о соблюдении законов
В Таласе налоговики незаконно приостановили работу склада. Возбуждено дело
В Оше прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта
Садыр Жапаров назначил нового заместителя генерального прокурора
Незаконно выданный участок в городе Ош прокуратура вернула государству
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на&nbsp;электроэнергию Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Депутат требует от&nbsp;генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева
Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром
Генпрокурор назвал три самых проблемных уголовных дела Генпрокурор назвал три самых проблемных уголовных дела
Бизнес
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
25 апреля, воскресенье
09:52
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять ме...
09:50
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
09:48
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 209 человек, 354 — в тяжелом состоянии
09:47
Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
09:40
Перестрелка в жилом доме Алматы: стрелок выбросился из окна 17-го этажа