Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах.

Адинай Мариповой 28 лет. Осенью 2020 года баллотировалась в парламент от партии «Мекенчил», которую создали несколько лет назад Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Аманкул Токтомамбетов стал депутатом Жогорку Кенеша.

Кубанычбек Жумалиев написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее стало известно, что нардеп оплатил государству ущерб 1 миллиард сомов и был отпущен под подписку о невыезде. На деле же он передал 45 миллионов сомов и завод, который оценили в 955 миллионов сомов.

Аманкул Токтомамбетов родился 8 января 1964 года. Известно, что в 2015-м он баллотировался в парламент от «Бир Бола». Ранее был судьей Иссык-Кульского районного суда.

Замминистра здравоохранения и соцразвития назначен Нурдоолот Базарбаев.

Ранее замами стали Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев.

Нурдоолот Базарбаев родился 28 октября 1968 году в селе Сары-Камыш Джалал-Абадской области. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

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1987-1994 — работал на заводе имени Фрунзе, автобазе «Союзводсистемаватизация»;

1994-2001— работал в учебном отделе Института целевой подготовки специалистом Кыргызского государственного университета;

2001-2007 — занимался частным предпринимательством;

2007 −2008 — юрист в ОсОО «Бишкек Консалтинг»;

2008-2010 — юрист в ОсОО Soap Corporation;

2010-2014 — заведующий отделом социального обслуживания департамента социального обеспечения Министерства социального развития КР;

2014-2021 — директор департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития КР.

Директором департамента социального обеспечения стал Актан Балбаков.

Предыдущий директор департамента Нурдоолот Базарбаев назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития.

Актан Балбаков родился 22 января 1982 года в селе Кочкор Нарынской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «финансы и кредит».

2006-2007 — инспектор службы работы с населением, инспектор отдела контроля за потреблением природного газа Бишкекского управления газового хозяйства;

2007-2010 — частный предприниматель;

2010-2011— специалист отдела оперативного учета департамента социальной защиты и гуманитарной помощи Государственного агентства социального обеспечения;

2011-2012 — главный специалист отдела оперативного учета департамента социальной защиты и гуманитарной помощи Государственного агентства социального обеспечения;

2012- 2014 — главный специалист отдела социального обслуживания департамента социального обеспечения Министерства социального развития;

2014- 2021 — заведующий отделом социального обслуживания департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития.

Рапиль Жошыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане.

Кайрат Нурпеисов освобожден от занимаемой должности посла.

Рапиль Жошыбаев родился 22 августа 1963 года. Был первым заместителем министра иностранных дел Казахстана.

До назначения занимал должность руководителя НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Председателем Верховного суда стала Нургуль Бакирова.

На собрании судей Верховного суда единогласно поддержали ее кандидатуру.

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Она стала исполнять обязанности главы ВС КР после того, как с должности сняли Гульбару Калиеву. Ранее Нургуль Бакирова занимала должность заместителя председателя Верховного суда.

Ранее она семь лет проработала заместителем главы Ошского областного суда. После — руководителем отдела гендерной политики Министерства труда и социального развития, затем руководителем отдела правового обеспечения. В Верховном суде с 2018 года.

Ее заместителем стал Качыке Эсенканов. В ВС он с 2012 года.

Уволены руководители пяти госпредприятий.

Руководители пяти госкомпаний уволены в связи с реорганизацией Государственной службы цифрового развития. Уволены директора ГП «Тундук» Нурия Кутнаева, «Инфосистема» Руслан Токочев, «Соцсервис» Аман Абдылдаев, «Укук» Улукбек Юсупов и «Транском» Максат Осмонов. Предприятия и все сотрудники продолжают работать в штатном режиме.

Назначены главы наццентров онкологии и фтизиатрии.

Директором Национального центра онкологии и гематологии назначена Бактыгуль Султангазиева. Ранее она занимала пост заместителя главы центра и и. о. главы.

В 2014 году по итогам служебных расследований приказом министра здравоохранения № 423 от 31 июля 2014-го Бактыгуль Султангазиева была освобождена от занимаемого поста главврача, однако спустя месяц ее восстановили в должности.

В 2016 году оказалась вовлеченной в скандал при назначении руководства Центра онкологии.

В 2017-м коллектив Национального центра онкологии заявлял о несогласии с назначением Бактыгуль Султангазиевой на должность заместителя. «Данное решение связано с абсолютной некомпетентностью, невыполнением функциональных обязанностей (также уголовным прошлым) Султангазиевой», — говорилось в обращении сотрудников.

Директором Национального центра фтизиатрии стал Мадамин Каратаев.

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В марте он был освобожден от должности заместителя министра здравоохранения и социального развития. Позднее глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев объяснил свое решение тем, что пока он ездил, работал, его заместители отдыхали.

Мадамин Каратаев родился 12 августа 1962 года в Ошской области. Доктор медицинских наук (2001), профессор (2002).

В 2019 году прежний премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев объявил ему выговор.

Главой департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора стал Султан Абдыкадыров.

Он занял должность после увольнения Абдыкадыра Жороева.

Ранее Султан Абдыкадыров работал главврачом Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламединского района Чуйской области.

О кадровых перестановках с 12 по 16 апреля читайте здесь.