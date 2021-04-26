У президента много ошибок. Жапыкеев призвал наказывать за незаконное врачевание

Прокурор Иссык-Кульской области Сыймык Жапыкеев считает, что министра здравоохранения нужно привлечь к ответственности за незаконное врачевание. Об этом он сообщил в видеоинтервью.

По его словам, нынешняя власть допустила множество ошибок. Одна из них — предложение лечить народ иссык-кульским корнем (аконитом).

Ради справедливости нужно сказать, что у президента накопилось много ошибок. Уу коргошун (иссык-кульский корень) и так далее... Прокурорским языком скажу, это все называется незаконным врачеванием. Сыймык Жапыкеев

«На министра здравоохранения необходимо возбудить дело. Людей нужно лечить по протоколу, а не так, что сел и сварил что-то и определил дозу. Министр же не шаман и не цыган или ясновидящий, чтобы так поступать. За такие действия его нужно арестовать», — поделился мнением он.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.