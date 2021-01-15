Угрожал прокурорам и судьям. В отношении активиста возбудили уголовное дело

В отношении активиста Бакая Кашкарбаева возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что 15-17 ноября в социальной сети Facebook пользователь Бакай Кашкарбаев на своей странице опубликовал видео с запугиванием государственного служащего.

«15 ноября 2020 года в Чолпон-Ате Бакай Кашкарбаев вместе с несколькими неизвестными людьми угрожал прокурору Иссык-Кульской области. Он заявил, что сотрудникам надзорного органа нужно отрезать головы, выкалывать глаза и выбивать зубы», — сказали в ГП.

В главном надзорном органе также рассказали, что 16 ноября Бакай Кашкарбаев ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и стал скандалить с судьями. Он демонстративно снимал все происходящее на видео.

«Позже он ворвался в Караколький городской суд, стал снимать видеообращение, где запугивал судью и начальника отдела прокуратуры. Таким образом активист нарушил закон. В отношении Кашкарбаева возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти», — проинформировали в Генпрокуратуре.