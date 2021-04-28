81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева

Сегодня на заседании парламента депутаты обсудили вопрос о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

Сам чиновник вновь не явился на заседание, чем вызвал недовольство нардепов.

Постоянный представитель правительства в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов сообщил, что Алымкадыр Бейшеналиев находится в командировке в Нарынской области.

Спикер Талант Мамытов поставил на голосование решение комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению с рекомендацией уволить главу Минздрава.

За решение комитета проголосовал 81 депутат, против — 8.

Фото Дастана Бекешева. Итоги голосования

Напомним, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

На сегодня трое из четверых отравившихся уже выписаны из больниц домой.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.