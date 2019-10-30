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Власть

Глава кабмина объявил выговоры и замечания 16 заместителям и статс-секретарям

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговоры и замечания 16 заместителям и статс-секретарям министерств и ведомств. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, замечания получили статс-секретарь Министерства экономики Айдин Шаршеев, заместители министра труда и социального развития Камалдин Токтосартов, Ализа Солтонбекова и Жаныл Алыбаева, замминистра культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев, замдиректора Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова. Кроме того, замечания объявлены статс-секретарю Фонда по управлению государственным имуществом Илиязу Ташбаеву и двум заместителям председателям ФУГИ Токтогулу Туманову и Бекболоту Алиеву.

Выговоры получили статс-секретарь Министерства труда и социального развития Каныбек Адиев, заместители министра здравоохранения Мадаминжан Каратаев и Эркин Чечейбаев, заместители председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев и Кырыбек Ибраев, а также статс-секретарь Государственной налоговой службы Жакып Карагул уулу и первый заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Калиман Маматова.
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