Парламент проголосовал за отстранение от должности председателя Верховного суда

Жогорку Кенеш одобрил представление президента Садыра Жапарова о временном приостановлении полномочий председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что при рассмотрении вопроса нужно было пригласить саму Гульбару Калиеву.

«Нужно было ее пригласить, чтобы потом не было такого, что не дали ей возможность выступить. Может, на нее оказывается давление», — сказал он.

Полномочный представитель президента в ЖК Анарбек Калматов ответил, что в этом нет необходимости, и Гульбару Калиеву снимают с должности временно, на время следствия.

За проголосовал 61 депутат, против — 4.







