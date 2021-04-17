Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бактыбек Аманбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в США и Канаде.

Болот Отунбаев освобожден от должности.

Бактыбек Аманбаев родился 11 мая 1969 года в селе Кондук Ошской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, «политология», Бишкекскую международную школу бизнеса и менеджмента при президенте КР, «магистр делового администрирования»; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР; Университет Кеннеси (США).

1999 — переводчик с английского языка на русский;

2000-2004 — корреспондент в главном офисе радио «Свобода» в Праге;

2005-2007 — директор рекламно-коммерческого агентства Национальной телерадиокомпании КР;

2008-2010 — старший преподаватель политологии в КГНУ;

2010-2010 — вице-мэр Оша;

2010-2011 — главный редактор газеты «Саясат пресс»;

2013 — главный редактор газеты «Айыл деми»;

2000-2004 — старший консультант депутата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

2011-2012 — руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша;

2013-2015 — омбудсмен Кыргызстана;

2020 — кандидат в депутаты от партии «Мекенчил»;

2020-2021 — руководитель аппарата правительства в ранге министра.

Государственную налоговую службу возглавил Илияз Иманбетов.

Кабыл Абдалиев, переназначенный на должность на прошлой неделе, подал в отставку.

Илияз Иманбетов родился 6 января 1971 года.

Трудовую деятельность начал в 1995 году бригадиром в крестьянском хозяйстве.

1998-2007 — работа в Государственной налоговой инспекции по Иссык-Кульской области;

2007-2014 — начальник Восточного межрегионального управления ГНС;

2014-2015 — начальник УГНС по городу Ошу;

2015-2020 — начальник УГНС по Аламединскому району;

2020-2021 — начальник управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС.

Кенешбай Тайлаков назначен главой Госантимонополии.

Ранее должность директора Госагентства антимонопольного регулирования занимал Шухрат Сабиров. Он освобожден от должности в начале марта.

До назначения на должность он восемь лет работал заместителем главы Госантимонополии.

Кенешбай Тайлаков родился 8 февраля 1973 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, Академию управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начал государственным налоговым инспектором.

В Госантимонополии с 2001 года. 14 июня 2013 года назначен заместителем директора ведомства.

Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты.

Место главы СП освободилось после назначения Улукбека Марипова премьер-министром. С февраля 2021 года исполняющей обязанности председателя Счетной палаты была Айжан Садыркулова. Алмазбек Акматов работает в Счетной палате с 2000 года. Был руководителем территориальных подразделений СП во всех областях и городах страны. В феврале 2021-го назначен аудитором Счетной палаты.

И. о. начальника ГУВД Бишкека назначен Азамат Ногойбаев.

Кадровые перестановки произошли после того, как общественный резонанс вызвало жестокое убийство 26-летней Айзады Канатбековой. Ее похитили и задушили. Милиция могла бы предотвратить преступление, но не сделала этого.

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Азамат Ногойбаев служил начальником отдела по взаимодействию с ГСИН третьего управления службы криминальной милиции (по борьбе с организованной преступностью) МВД.

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника ГУВД столицы назначен полковник милиции Тилек Тюкебаев, ранее был начальником ОВД Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

На должность начальника следственной службы ГУВД назначена полковник милиции Кымбат Курманалиева. Начальником УВД Первомайского района стал полковник милиции Мелис Ниязалиев.

Вместо других уволенных сотрудников милиции также назначены новые.

Всего предупреждение о неполном служебном соответствии получили 44 сотрудника правоохранительных органов.

О кадровых перестановках с 5 по 9 апреля читайте здесь.