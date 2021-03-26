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Власть

В Министерстве здравоохранения назначены новые заместители главы ведомства

В Министерстве здравоохранения назначены новые заместители главы ведомства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре МЗиСР.

По его данным, сегодня новых замов Улук-Бека Бектурганова и Жалалидина Рахматуллаева представили коллективу министерства.

Улук-Бек Бектурганов родился 1 сентября 1975 года, окончил факультет «Медико-профилактическое дело» Кыргызской Государственной медицинской академии в 2005 году. Работал санитарным врачом по промышленной гигиене Токмакского Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главврачом Чуйского Областного центра СПИД, врачом-паразитологом Токмакского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора, главным врачом этого центра и на других должностях.

Жалалидин Рахматуллаев родился 26 апреля 1960 года. Окончил Рязанский Медицинский институт имени Павлова в 1988 году по специальности «врач гигиенист-эпидемиолог». Работал санврачом СЭС Московской железной дороги, Центральной СЭС МПС СССР, завотделом, главврачом СЭС Кызыл-Кии, руководителем аппарата мэрии, а потом и вице-мэром Кызыл-Кии. С августа 2017 года по март 2021-го — директором территориальной больницы в Кызыл-Кие.

Напомним, накануне стало известно, что заместители министра здравоохранения Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев освобождены от должностей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187775/
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