В Министерстве здравоохранения назначены новые заместители главы ведомства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре МЗиСР.

По его данным, сегодня новых замов Улук-Бека Бектурганова и Жалалидина Рахматуллаева представили коллективу министерства.

Улук-Бек Бектурганов родился 1 сентября 1975 года, окончил факультет «Медико-профилактическое дело» Кыргызской Государственной медицинской академии в 2005 году. Работал санитарным врачом по промышленной гигиене Токмакского Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главврачом Чуйского Областного центра СПИД, врачом-паразитологом Токмакского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора, главным врачом этого центра и на других должностях.

Жалалидин Рахматуллаев родился 26 апреля 1960 года. Окончил Рязанский Медицинский институт имени Павлова в 1988 году по специальности «врач гигиенист-эпидемиолог». Работал санврачом СЭС Московской железной дороги, Центральной СЭС МПС СССР, завотделом, главврачом СЭС Кызыл-Кии, руководителем аппарата мэрии, а потом и вице-мэром Кызыл-Кии. С августа 2017 года по март 2021-го — директором территориальной больницы в Кызыл-Кие.

Напомним, накануне стало известно, что заместители министра здравоохранения Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев освобождены от должностей.