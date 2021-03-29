Они отдыхали. Глава Минздрава рассказал, за что уволил своих заместителей

«Я днем и ночью ездил, работал, когда мои заместители отдыхали. Такие работники не нужны», — заявил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге, посвященном началу первого этапа вакцинации от COVID-19.

По его словам, он создал свою команду, которая будет отвечать за здравоохранение и за реформы.

«Я поработал 5-6 месяцев и видел эффективность работы. Если через три месяца мои новые заместители не покажут результаты... Нам дан единственный шанс исправить, а это зависит от министра и его заместителей», — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе заместители министра здравоохранения Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев освобождены от должностей. Вместо них назначены Улук-Бек Бектурганов и Жалалидин Рахматуллаев.