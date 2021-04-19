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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Кто они такие? Глава Минздрава прокомментировал требования о его отставке

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, когда покинет свой пост.

Я за короткое время сделал реформу. Подниму зарплату на 200 процентов и тогда уйду. 

Алымкадыр Бейшеналиев

«В ближайшее время я подниму зарплату медикам на 200 процентов. Бюджет у нас пустой, но я нашел деньги, которые чиновники тратили налево и направо. С 1 апреля первичному звену уже подняли зарплату на 100 процентов, с 1 июля поднимем остальным на 50 процентов. Спросите, где нашел? Я нашел. Сейчас я в командировке в Оше, каждую больницу хочу посмотреть и найти деньги, которые воруют наши чиновники», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Ранее гражданские активисты, медики и юристы выступили с открытым обращением к Жогорку Кенешу и правоохранительным органам с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу Минздрава к уголовной ответственности.

«Кто они такие, чтобы требовать? Они хоть знают, что такое докторская диссертация, что такое профессор? Я, назначая это (иссык-кульский корень. — Прим. 24.kg), понимал свою ответственность. Я — хирург, и никогда не боюсь и не убегаю от ответственности... То, что сейчас во всем мире назначают от COVID-19, это законно? Не зная этиологии, причин, везде назначают что хотят. Тогда всех медиков надо посадить за июльские события. Назначали антибиотики, говорили, что помогают, а на самом деле не надо было назначать, от них все умерли», — возмутился Алымкадыр Бейшеналиев.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

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Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190579/
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