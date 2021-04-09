Как изменятся зарплаты врачей и медсестер с 1 июля, рассказали в ФОМС

Как изменятся зарплаты врачей и медсестер с 1 июля, 24.kg рассказали в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По их данным, предусмотрено 50-процентное повышение.

Если сегодня средняя зарплата врача составляет 8,6 тысячи сомов, то после повышения она составит 12,9 тысячи сомов. Средний персонал будет получать 11,7 тысячи сомов вместо 7,8 тысячи, младший персонал — 9,9 тысячи сомов вместо 6,6 тысячи сомов. Зарплата административного персонала вырастет с 9,6 тысячи сомов до 14,4 тысячи.

У других сотрудников зарплата вырастет на 40 процентов — с 6,6 тысячи сомов до 9,9 тысячи.

Отметим, что оклад семейных врачей увеличен на 100 процентов.

По данным ФОМС, на повышение зарплат в бюджете 2021 года дополнительно потребуется 1,6 миллиарда сомов.

Ранее в Министерстве экономики и финансов сообщили, что на повышение зарплат медикам изыскано 1,8 миллиарда сомов.