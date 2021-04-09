Зарплаты медикам. Оклад повысили, доплаты за индикаторы отменили

Стопроцентное повышение зарплаты работников центров семейной медицины касается только тех, кто имеет сертификат семейного врача или врача общей практики. Об этом 24.kg сообщил начальник управления финансовой политики Минздрава Мухтарбек Баймурзаев.

По его словам, базовый оклад увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч сомов.

Доплаты за результаты работы на основе индикаторов отменены. При этом все другие действовавшие надбавки (за стаж, категорию, сельскую местность и так далее) сохранены.

В среднем зарплата по стране у семейного врача составит 17,5-18 тысяч сомов. Молодой специалист, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч сомов (без вычета налогов).

Отметим, что ранее благодаря доплатам за индикаторы семейные врачи получали по 25-30 тысяч сомов. В среднем доплата, по данным ФОМС, составляла 13,5 тысячи сомов, максимально возможная — 19,8 тысячи.

«Но не все врачи выполняли эти индикаторы, соответственно, и доплаты каждый месяц у них были разные. Пролеченные случаи уже ведь не включали в следующие отчеты. Эти доплаты были непостоянные, а теперь им гарантирован повышенный оклад каждый месяц», — подчеркнул Мухтарбек Баймурзаев.

Более того, в Минздраве не раз заявляли, что медики занимались ради высоких доплат приписками.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что с 1 апреля на 100 процентов повышены зарплаты работников центров семейной медицины (ЦСМ). Зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50 процентов с 1 июля.