Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова

В Кыргызстане для лечения коронавирусной инфекции в больницах решили применять ядовитый иссык-кульский корень. При этом непонятное средство не прошло ни регистрацию, ни клинических испытаний. Люди в шоке, ведь иссык-кульский корень — это смертельно опасное растение.

Рецепт достался по наследству

Рецепт «чудотворного отвара» предложил сам президент страны Садыр Жапаров. Если верить его друзьям, то от COVID-19 будущий глава государства вылечился на зоне, где отбывал наказание по политическим обвинениям.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев (по совместительству тот самый друг) тогда был оперирующим хирургом. Он утверждает, что в колонии «препарат» применяли неофициально.

Теперь, по сути, яд он намерен включить в клиническое руководство по лечению зараженных коронавирусной инфекцией.

Новоявленный чиновник апеллирует скептикам, что кыргызы издревле лечились иссык-кульским корнем, в том числе и от рака.

По его словам, президенту рецепт отвара достался от отца.

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«Отец Садыра Жапарова Нуркожо занимался народной медициной, лечил корнем родных, детей. Он и научил президента, как правильно определять дозу и как правильно давать», — сказал чиновник.

Алымкадыр Бейшелиев признает, что неправильное применение «президентского лекарства» может быть смертельно опасным. Его нельзя пить холодным. Но он считает, что ничего не случится, если пациенты будут принимать отвар под наблюдением врачей, соблюдая все требования. «В этом случае я готов нести ответственность, если произойдет смертельный случай», — отметил он.

Кто будет нести ответственность за остальные смерти от отравления этим сильнодействующим веществом, министр не уточнил. Но зато очень энергично рекламировал на пресс-конференции чудо-средство.

Чтобы убедить всех в безопасности отвара, министр выпил его прямо на глазах журналистов в прямом эфире. Этот, без преувеличения, смертельный трюк покажут по всем телеканалам.

Не исключено, что уже завтра появится куча подделок «отвара от президента», состав и качество которых не просто сомнительны, а опасны.

Гарантировать, что население само не станет добывать, настаивать, отваривать или покупать с рук крайне ядовитое растение, не могут ни автор рецепта, ни его верный министр. Кто тогда будет отвечать за смерти людей?

Эксперимент на людях

Алымкадыр Бейшеналиев признал, что этот отвар для лечения COVID-19 не прошел даже не только стадию клинических испытаний и регистрацию, но и экспериментальных проверок. Понятно, что нет его и в клинических протоколах. А значит, по закону не может применяться в организациях здравоохранения.

«Это прямое нарушение законодательства, попраны все принципы медицины, профессии. А сейчас он хочет включить это «средство» в пятое руководство по лечению COVID-19. Аконит — это яд. Он стоит первым в списке сильнодействующих ядов, запрещенных к применению в качестве лекарственного средства на территории страны», — возмущена эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Специалист напомнила, что эксперименты и опыты на людях запрещены с 1948 года.

«Есть свобода от экспериментов, это конституционное право. Оно закреплено и международными документами. А этот человек, я не могу его назвать ни министром, ни профессором, ни доктором наук, схожий с персонажем Шарикова, говорит, что проведет исследование. Он не имеет права, этический комитет ему это не позволит», — добавила эксперт.

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Но сам верноподданный чиновник не считает, что ставит опыты на людях. Когда журналист 24.kg напомнила ему о законах и медицинских протоколах, которые действуют в нашей республике и мире, он парировал, что прошлым летом умерли миллионы людей.

«Потому что это заболевание новое, и врачи лечили симптоматически и не знали этиологию и патогенез. И сейчас не знают. И во всем мире предлагают различные лекарства от COVID-19», — ответил Алымкадыр Бейшеналиев.

Что в голове у главы ведомства, главная обязанность которого — охранять наше с вами здоровье, непонятно.

Неужели эйфория от близости к первому лицу государства лишила простого инстинкта профессионального самосохранения и репутации медика?

На вопрос, считает ли глава Минздрава, что своими действиями толкает кыргызстанцев на массовое знахарство, Бейшеналиев наконец-то вспомнил, что является ученым, профессором и защитил диссертацию по иммунологии. Поэтому он намерен увеличить число добровольцев до 600-1 тысячи, чтобы запатентовать настойку как лекарство от COVID-19. Однако он так и не ответил, подписывали ли информативное согласие больные, которым уже прописали иссык-кульский корень. Это обязательное требование при проведении испытаний.

Человек, называющий себя ученым, заявил, что на бутылке написано — это яд и применять можно только в горячем виде.

ВОЗ нам не указ

Инициатива главы Минздрава лечить всех подряд ядовитым растением вызвала у медицинского сообщества по меньшей мере недоумение.

В ВОЗ напомнили, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

«В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (до клинических и клинических) в соответствии с международно-признанными стандартами», — говорится в заявлении организации.

Алымкадыр Бейшеналиев в ответ заявил, что Кыргызстан не должен подчиняться Всемирной организации здравоохранения, так как она призвана давать рекомендации, а каждая страна сама разрабатывает клинические протоколы и регистрирует препараты.

Почему молчит сам Садыр Жапаров? От его имени какой-то странный чиновник несет откровенную чушь, а в ответ целый аппарат президента хранит молчание.

«Отец Садыра Нургожоевича научил его, как правильно определять дозу и как правильно давать. И при первой волне в июле Садыр Нургожоевич обратился ко мне, рассказал о пользе корня. Я дал родственникам, и им стало легче. А во время второй волны я уже сам обратился к нему. Под руководством Садыра Нургожоевича начали кипятить, дозировать, разливать в баклажки», — сказал он.

Под руководством президента в баклажки разливают яд. Вдумайтесь!

Кыргызстанцы с нетерпением ждут более подробных, чем в Instagram, разъяснений от Садыра Жапарова.