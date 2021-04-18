Опасно, аконит! Немедленно прекратить опыты над больными требуют медики и юристы

Кыргызстанцы из числа гражданских активистов, медиков и юристов выступили с открытым обращением и направили его в Жогорку Кенеш и правоохранительные органы. Об этом сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«Сегодня в Кыргызстане широко пропагандируется метод лечения COVID-19 неизвестным медицине препаратом, якобы изготовленным из растения иссык-кульский корень, содержащим особо ядовитое вещество — аконит. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции заявил, что по его указанию проводится лечение больных коронавирусом неизвестным медицине препаратом, который, согласно с его слов, производится по прямому указанию президента Садыра Жапарова в госрезиденции «Ала-Арча». В связи с этим напоминаем инициаторам и исполнителям, что в Кыргызской Республике действует Закон «Об обращении лекарственных средств» от 2 августа 2017 года (далее — Закон) и множество подзаконных актов, регулирующих порядок производства, изготовления, сбыта и применения лекарственных средств, в том числе сильнодействующих ядовитых веществ», — говорится в обращении.

В соответствии с Законом «Об обращении лекарственных средств» запрещается произвольная разработка, сбыт и применение лекарственных средств.

Закон четко устанавливает правила разработки, доклинических и клинических исследований (испытаний), экспертизы, регистрации, контроля качества, производства, изготовления, транспортировки, хранения, отпуска, применения и уничтожения лекарственных средств.

В соответствии с законодательством КР производство лекарственных средств осуществляется исключительно на основании лицензии, которая выдается в порядке, установленном законодательством.

Физические и юридические лица имеют право заниматься фармацевтической деятельностью, в том числе производством лекарственных средств, при наличии лицензии, полученной в соответствии с требованиями законодательства КР в сфере лицензионно-разрешительной системы.

Осуществление фармацевтической деятельности без получения соответствующей лицензии запрещено.

Изготовленные лекарственные средства обязательно должны проходить государственную регистрацию и процедуру маркировки.

Маркировка, которая наносится на этикетку, внешнюю и внутреннюю упаковку лекарственного средства, должна содержать следующие сведения: название лекарственного средства; название и адрес его производителя; регистрационный номер; номер серии; способы применения; дозу действующего вещества в каждой единице и их количество в упаковке; срок пригодности; условия хранения; меры предосторожности.

К каждому реализуемому лекарственному средству прилагается инструкция о применении лекарственного средства, которая должна содержать: название лекарственного средства; общую характеристику (химическое название, основные физико-химические свойства, состав); сведения о фармакологических свойствах; показания для применения; противопоказания; взаимодействие с другими лекарственными средствами; способ применения и дозы; побочные действия; меры предосторожности; формы выпуска; условия и сроки хранения; условия отпуска.

Кроме этого, закон требует обязательное проведение клинических и доклинических испытаний. При проведении клинических исследований (испытаний) лекарственного препарата для медицинского применения обязательно страхование жизни, здоровья лица, участвующего в клинических исследованиях (испытаниях) лекарственного препарата.

Медики, юристы и гражданские активисты требуют:

прекратить изготовление препаратов, производство которых не соответствует требованиям законодательства и может представлять собой серьезную угрозу жизни и здоровью людей;

прекратить произвольное проведение клинических испытаний;

привлечь министра здравоохранения к уголовной ответственности за грубейшие нарушения требований законодательства и подвергание риску жизни и здоровья населения Кыргызской Республики.

В обращении также говорится, что Жогорку Кенеш должен рассмотреть деятельность чиновника на предмет соответствия Конституции и законам, и для инициирования процедуры отставки.

«Требуем рассматривать вопрос о применении аконита как угрозу национальной безопасности — искусственно созданную угрозу для жизни населения и пациентов с COVID-19», — говорится в обращении.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении. У аконита нет антидота.